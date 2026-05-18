Намериха 115 хил. евро „вповече“ у германец на границата

С постановление на прокурор в Районна прокуратура-Видин в качеството на обвиняем е привлечен мъж с германско гражданство, опитал да пренесе котрабандно куп пари през дунавската ни граница. Той идвал с автомобил от Румъния, като на въпроса пренася ли валута представил плик с 10 хил. евро. Митничарите не хванали обаче вяра и се разтършували в колата, откривайки още няколко плика и пачки с евробанкноти в джобове и под хастара на якето, както и под стелките в обувките на немеца. Общата сума възлязла на 125 хил. евро, които са иззети по образуваното досъдебно производство.