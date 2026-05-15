СГС отсъди, че Малинов от „Русофили“ не е шпионин

Николай Малинов от Национално движение „Русофили“ е невинен по обвинението на прокуратурата за шпионаж – това реши Софийският градски съд. Оправдателната присъда на първа инстанция е за две обвинения, повдигнати през 2019 година.

Както е известно, прокуратурата твърдеше, че Малинов се е поставил в услуга на чужда организация с цел издаване на държавна тайна. Делото срещу него започна в спецсъда през 2021 г., а след като той беше закрит, беше прехвърлено в Софийския градски съд.

Според разследващите Малинов е работил с близките до бившия генерал от КГБ Леонид Решетников организации „Двуглав орел“ и Руски институт за стратегически изследвания. От прокуратурата обясниха тогава, че Малинов е приемал задачи срещу заплащане, свързани с влияние върху вътрешната политика на България, а в докладна записка от Малинов на руски език той пишел за „необходимата геополитическа преориентация на България“.

Малинов бе обвинен, че от 9 декември 2013 г. до 9 септември 2019 г. в България и Русия се поставил в услуга на чужда организация „Руски институт за стратегически изследвания“ и на срещи с директора Леонид Решетников подписал договор за предоставяне на услуги за търсене, подбор, обработка и предоставяне на материали под формата на репортажи, журналистически коментари, анализи, статии, които отразяват теми и аспекти от вътрешната и външната политика на България, Балканските страни и Европейския съюз. Целта била Малинов да служи като шпионин, като събира, за да издаде държавна тайна – как ще бъде охранявано въздушното пространство на България в случай на неуспешно реновиране на самолетни двигатели на МИГ-29 от полска компания.

Второто обвинение бе за това, че през 2019 г. в София, ж.к. „Дианабад“, до бензиностанция, при проведена среща по инициатива на Малинов с българския гражданин С. Ц. С., му съобщил установъчни данни за лице, което не е служител, но е съдействал на Държавна агенция „Разузнаване“, както и данни можещи да спомогнат за установяване на служители на ДАНС, които извършват оперативно-разузнавателна дейност. По този начин разгласил държавна тайна.

Няколко месеца след като беше арестуван през 2019 г., Малинов получи разрешение да пътува до Русия от спецсъдията Андон Миталов. Целта на пътуването му беше да получи орден лично от президента Владимир Путин. Впоследствие Вашингтон обяви, че санкционира съдия Миталов и семейството му за корупция и им забранява да влизат в САЩ.

През април Малинов, като генерален секретар на Международното движение на русофилите и почетен председател на партия „Русофили“ е участвал в Москва в „международна научно-образователна конференция, посветена на 150-годишнината от избухването на Априлското въстание“. Въпросното международно движение беше санкционирано миналия декември от ЕК за това, че разпространява наративите на Русия, с която поддържа тесни връзки.