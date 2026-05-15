Митничари от Варна спипаха 641 литра домашнярка

Митничари от Варна задържаха близо 650 литра етилов алкохол и 9595 опаковки различни тютюневи изделия при две отделни проверки. При единия от случаите митническите инспектори от сектор „Акцизен оперативен контрол“ извършват проверка в магазин за хранителни стоки в населено място в Община Балчик.

В търговската зала на обекта са открити изложени пластмасови бутилки с вместимост 0,5 литра, съдържащи етилов алкохол с характеристики на домашна ракия, без етикети. В складовото помещение са открити още пластмасови туби с течност със същите характеристики, като общото установено количество е 641,5 литра.

Открити са също 54 стъклени бутилки с високоалкохолни напитки, облепени с български акцизен бандерол с изтекъл срок на валидност. Открити са и 9150 опаковки различни видове тютюневи изделия, облепени с български акцизен бандерол, въпреки че обектът не притежава разрешение за търговия с тютюневи изделия. Образувано е досъдебно производство, което се провежда от разследващ митнически инспектор, под надзора на Районна прокуратура-Добрич. За алкохолните напитки с изтекъл бандерол и за продажбата на тютюневи изделия без разрешително ще бъдат съставени два акта за административни нарушения по Закона за акцизите и данъчните складове.

Други 445 електронни цигари с никотин, без български акцизен бандерол, както и флакони с общо 4 литра райски газ, са иззети от български гражданин в Варна при съвместна акция на служителите от отделите „Митническо разследване и разузнаване“ към ТД Митница Варна и ТД Митница София.

За акцизните електронни цигари също е образувано досъдебно производство под надзора на Района прокуратура-Варна. Флаконите с райски газ са предадени на органите на МВР по компетентност.