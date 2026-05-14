Фалшификатор на документи бе задържан в Силистра

Фалшификатор на документи в Силистра беше заловен по време на специализирана полицейска операция на Областната дирекция на МВР в града. 66-годишен мъж е задържан при операцията, проведена на 13 май от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“, съобщиха от МВР.

До ареста на фалшификатора се стигнало след последователни оперативно-издирвателни действия, свързани с придобита информация за изготвяне и разпространение на неистински официални документи в града.

След внимателно планиране на полицейските действия, мъжът е задържан в офис на куриерска фирма в момент на изпращане на фалшиви документи към заявителите им в страната. Иззети са неистински свидетелство на регистрация на МПС, чуждестранни личен документ и талон за регистрация на МПС, стикери за годишни технически прегледи и холограмни стикери.

Непосредствено след ареста е извършено претърсване в жилището на мъжа в Силистра. Там са намерени и иззети множество неистински документи и бланки, сред които такива за годишни технически прегледи, свидетелства и талони за регистрация на МПС, сертификат „Зелена карта“, холограмни стикери и др. Иззети са също лаптоп, флаш памет и телефонен апарат, съдържащи уличаващи данни за извършваната престъпна дейност.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. Той е известен на полицията като извършител на идентични престъпления, срещу него има висящи дела и приключили осъдителни присъди.

Разследването по случая продължава, образувано е досъдебно производство по чл. 308, ал.2 от Наказателния кодекс.