Сетиха се за произвола в Агенцията по вписвания

„ЧУЙТЕ как изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Даниела Митева се гаври и унижава служители. По-малко от три минути е, изслушайте целия запис! Обиди, крясъци, страхуване, блъскане по масата… НИКОЙ ръководител няма право да се държи по този унизителен начин с колегите си. БОЕЦ разполагаме със десетки аудиозаписи, които разкриват ужасяваща картина на случващото се в Агенцията. Включително и по отношение на нейната дейност, на работата с „Информационно обслужване“, на „разклащане и падане на регистри“. Но не по-малко ужасяваща е картината на брутална диктатура, тормоз, страх и унижение, наложени като стил на управление. В следващите дни ще публикуваме и останалите записи! Подобно нещо сме срещали и виждали само в прокуратурата. Споделяйте!“

Това написаха от гражданското сдружение в продължение на поредицата публикации за стила на Даниела Митева, започнала с твърдение за изчезнали от архива на имотния регистър над 2000 нотариални акта на столичани. В понеделник Георги Георгиев от БОЕЦ се срещна с Митева, която първо отсякла че е жертва на политическа поръчка, след което обърнала тона с уверението че много уважава сдружението като сериозна организация. Изчезналите нотариални актове Митева обаче не коментира, нито пък доклад инспектората към правосъдното министерство с предложение за незабавното й освобождаван от поста.

На този фон столичната дирекция на МВР пусна съобщение за разкрита мащабна схема за имотни измами с босове в циганския квартал „Факултета“ и участието на нотариус и държавни служители. Две лица са задържани, като е „възможно“ броят на арестуваните да нарасне в хода на операцията. Според БНТ пък единият от задържаните бил най-известният имотен измамник, което само по себе си сочи колко безогледно и дълготрайно властта е покривала мафиотите.

За доклада на правосъдния инспекторат относно безобразията при управлението на Даниела Митева се говори отдавна, а от БОЕЦ твърдят че констатира брутални нарушения. Включително в съхранението на документите за собственост в Имотния регистър, от който сдружението показа шокиращи кадри. Както и снимки на документи с лични данни и чувствителна информация, изхвърлени на боклука. За нетърпимата служебна атмосфера в Агенцията по вписвания се знае обаче отдавна, като единственият въпрос е КОЙ гарантира недосегаемостта на Митева.

Тя зае първоначално поста през 2008 г. при управлението на тройната коалиция БСП – ДПС – НДСВ с правосъден министър Миглена Тачева, при чието управление гръмна скандалът със схемата по закупуване на завишена цена на сградата на Агенцията по вписвания в кв. „Гео милев“. Само година по-късно приемничката на Тачева, Маргарита Попова от първия кабинет на ГЕРБ, уволни Митева заради „принципни различия с ръководството на министерството по отношение организацията на работа, както и по отношение съблюдаване на финансовата дисциплина в Агенцията по вписвания“. Тогава пък нашумя скандалът с бонусите, раздавани по неясни критерии в една от най-приходоносните държавни администрации.

След повече от десетилетие пауза Даниела Митева беше назначена отново на поста по абсолютно неясни и съмнителни причини от Янаки Стоилов в първия служебен кабинет на Румен Радев. На практика обаче Митева смени куп правосъдни министри, които не посмяха да я пипнат независимо от скандалните сигнали и констатации на инспекторите за нетърпимата обстановка и незаконните практики в агенцията. Според медийни публикации при управлението на Митева стотици служители от всички нива са напуснали работа поради нетърпим натиск и тормоз, а обществените поръчки се правят редовно за предизвестени фирми.

Последно Агенцията по вписвания нашумя по аферата „Петрохан“ със светкавичната регистрация на неправителствена организация „Националната агенция за контрол над защитените територии“ на групата около Ивайло Калушев. Това става за по-малко от 3 дни от провеждане на учредителното събрание на сдружението с нестопанска цел, като подвеждащото наименование е подминато без забележка при регистрацията.