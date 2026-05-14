Кирил Петков няма да плаща на Слави Трифонов за „мафията“, „задкулисието“ и „завзетата държава“.

Върховният касационен съд е отказал да допусне за разглеждане по същество делото на Слави Трифонов срещу Кирил Петков, с което лидерът на ИТН търсеше обезщетение за клевета и обида, съобщи „Сега“. При разглеждането на спора двамата си „размениха“ по една инстанция, като първата присъди на Трифонов 50 хил. лв., а втората отмени изцяло решението й.

Предмет на делото бяха изказвания на Петков от средата на 2022 г., в които като лидер на ПП изля яда си върху лидера на ИТН заради напускането на управляващата тогава коалиция и събарянето на кабинета. В тази връзка Кирил Петков използвал думите „задкулисен“, „задкулисието“, „мафията“, „завзетата държава“, „задкулисните играчи“, както и изразът „Мафията току-що загубили коалиционния си партньор…“. Оттеглянето на подкрепата отстрана на ИТН беше последвано от вот на недоверие, в които те гласуваха срещу кабинета „Петков“ редом с ГЕРБ, ДПС и „Възраждане“.

Отмяната на първоинстанционното решение по делото беше мотивирана с това, че Петков не е споделил конкретни факти, позорящи името на Трифонов, а е дал обобщен израз на възприятието си. Терминът „задкулисие“ пък се бил вече наложил в публичното и медийно пространство „като празна, лишена от конкретно съдържание част от политическия речник“. Прието е, че повечето изрази не се отнасят до личността на Трифонов, а другите са допустима критика за дейността му на публична длъжност или негативна оценка, без обаче да съдържат клеветнически твърдения или обидни думи и изрази.