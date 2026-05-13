Шишков махна началничката на ДНСК

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков освободи от длъжност началника на Дирекцията за национален строителен контрол инж. Лиляна Петрова. Постът се поема временно от инж. Георги Даракчиев, като явно предстои назначаване на титуляр.

Петрова оглавяваше строителния контрол в два периода, като последно беше назначена през 2024 г. от тогавашния служебният регионален министър Виолета Коритарова след уволнението на арх. Деляна Панайотова. Именно тя беше назначена преди това от Шишков като служебен министър през 2022 г. За първия си престой начело на ДНСК Петрова беше назначена през 2021 г. от тогавашния министър Гроздан Караджов.

По време на управлението на Петрова, ДНСК излезе със становище, в което се посочваше, че студеното рециклиране не е техника, използвана при основните ремонти. Това създаде напрежение между Караджов и експремиера Кирил Петков, които вече спореха за законността на договорите на пътноподдържащите фирми, които са извършвали основни ремонти по договори за текущи. Миналата година Петрова беше уличена от еко активиста Тома Белев, че заблуждава обществото за бедствието в курорта „Елените“, при което пороят връхлетя постройките върху старо речно корито.

„Шефът на ДНСК инж. Лиляна Петрова сгреши по Нова телевизия като обясни как реката липсвала от строителните книжа на „Негреско“ в Елените още през 2006г. Разполагам със снимка на един от документите от 2010 г с подписи и печати на инвеститор, проектант, надзор и община, в който се вижда как реката е показана. Докато не станат публични всички документи, както е по закон, от ОУП през ПУП до строителни книжа, да знаете, че обществото ще бъде лъгано с цел прикриване на виновните“, написа тогава Белев.