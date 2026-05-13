Съдът в Кюстендил екстрадира издирван в Дрезден италианец

Тричленен състав на Окръжния съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство, издирван в Германия с европейска заповед за арест, съобщиха от съда.

П. Г. е изпълнителен директор на чартърна авиокомпания и е обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари т.г. от властите в Дрезден.

Разследван е за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода от януари 2021 г. – февруари 2025 година. По данни на разследването по този начин е бил укрит данък на стойност 9 006 204,38 евро.

По време на съдебното заседание издирваният се е съгласил да бъде предаден на германските власти.