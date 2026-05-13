Радев назначи Калоян Калоянов за зам.шеф на МВР

Калоян Костадинов Калоянов е новият-стар заместник вътрешен министър, стана ясно днес. Със заповед на премиера Румен Радев Калоянов е назначен за заместник на Иван Демерджиев, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет. Той беше зам.шеф на МВР и в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Калоянов е роден на 25 април 1966 г. в гр. Айтос. През 1991 г. завършва Висшия аграрен университет в Пловдив, а през 2001 г. – магистърска програма по специалността „Счетоводство и контрол“ в Бургаския свободен университет.

Има три висши образования – магистър по икономика, магистър по агроинженерство и магистър по ръководство и управление на системата за национална сигурност.

Работил е като служител в социалната сфера. В продължние на 28 години е в системата на МВР. От 2014 г. до 2023 г. е директор на ОДМВР Бургас.

От 1 декември 2023 г. е бил заместник-кмет на Община Айтос.