Оставиха за постоянно в ареста мъжа, предложил подкуп на областен управител

Окръжен съд-Добрич уважи искането на прокуратурата за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо софиянеца, предложил подкуп на областния управител в добруджанския град. Обвинението беше повдигнато след специализирана операция на по време на среща помежду им, при която било отправено предложение на стойност 20 хил. евро, срещу които областният управител да не уважи решение на Общински съвет-Каварна относно инвестиционно намерение. Пр предприетите незабавно процесуални действия, включително претърсване на автомобила на столичанине, сумата е намерена и иззета.