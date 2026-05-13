ВСС се размърда за Русинова, но не поддава за Сарафов

Пореден твърд отпор в защита на Борислав Сарафов даде Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. По исканията на бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янкулов за образуване на дисциплинарни производства срещу доскорошния временен шеф на държавното обвинение и градския прокурор на София Емилия Русинова колегията прие, че даннни за дисципнинарно нарушение има само при нея. Янкулов твърди, че Сарафов е уронил престижа на съдебната власт и подкопал доверието в нея.

По отношение на Сарафов, който бързо оваканти поста покрай смяната на властта, оставайки обаче заместник-главен прокурор и директор на Националната следствена служба, кадровиците с отдавна изтекъл мандат се позоваха на изтекли давностни срокове по две от твърдените нарушения – за позицията във връзка със становището на Върховния касационен съд, че след 21 юли 2025 г. Сарафов не е и.ф. главен прокурор, както и за искането на отвод на съдия Мирослава Тодорова. Останалите твърдени нарушения пък бяха оценени като недоказани.

Така дисциплинарно производство започва само срещу Емилия Русинова, свързвана редом със Сарафов със сочения за задкулисен съдебен лобист бивш следовател Петьо Петров-Еврото. За Русинова отстранената българска европрокурорка Теодора Георгиева заяви, че именно тя я я е завела на среща с Петьо Еврото в ресторанта „Осемте джуджета“. Бившият служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев пък разкри, че Русинова пътувала неколкократно в една кола с Еврото и свързани с него лица до Северна Македония.

Същевременно Прокурорската колегия стопира изборните процедури за административни ръководители предвид внесените от новото управляващо мнозинство промени в Закона за съдебната власт. Отлагането ще ги остави в ръцете на бъдещия нов състав на ВСС, като колегията ще мисли дали да направи същото и с правомощията си по закриване и откриване на щатове в системата, което също е ограничено с предложените, но неприети още окончателно поправки в съдебния закон.