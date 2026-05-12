Прокуратурата проверява вещото лице по делото „Сияна“?

Бургаската окръжна прокуратура извършва проверка срещу експерта по пътни инциденти Станимир Карапетков по сигнал от друго вещо лице за оказван натиск. Това твърди в профила си във Фейсбук Николай Попов, баща на загиналата в кастастрофа Сияна. Именно работата на Карапетков по това дело доведе до остър конфликт помежду им заради заключенията по назначената експертиза, която трябва да разкрие механизма и вината за трагедията.

„Това вече не е просто съмнение. Това е въпрос за доверието в експертизите, в разследването и в правосъдието. Да видим дали този път ще стигнат докрай. Защото истината не търпи натиск“, написа Попов в профила си. Ден по-рано той посочи и част от пътно-транспортните дела, по които Карапетков е назначен за вещо лице:

„Една малка част от делата, по които Карапетков е експерт:

• Река Лим.

• Своге.

• Македонския автобус на АМ „Струма“.

• Сияна.

• АТВ в Слънчев бряг.

• Местан.

• Момчил от Попово.

• Ауди, забито в автобус в София.

• Красимир Катев – зам. министър.

• Семерджиев

• Бакаджика

• Автобус Тракия

• Ферарио Спасов

Това са само 0.1 % от всички дела, по които е експерт. Сам каза, че прави хиляди експертизи. Как му стига времето на този човек? Той не спи, не се храни. Изобщо не живее! Прави само експертизи.“

Преди това Николай Попов съобщи и новината, че след решение на съда на работа е възстановен уволненият след смъртта на Сияна шеф на Областното пътно управление – Плевен, инж. Ивайло Денчев. Заявката на Попов е за протест пред Агенция „Пътна инфраструктура“, при който служителите й да не бъдат допуснати на работните си места.

„Ден първи на новата власт. На работа е възстановен уволненият след смъртта на Сияна от АПИ шеф на Областното пътно управление – Плевен, инж. Ивайло Денчев. Според докладите от проверката на вътрешен одит към МРРБ Денчев носи пряка отговорност за състоянието на пътя и положената настилка на път I-3, която не отговаря на стандартите. От тази настилка липсват и няколко сантиметра.

Преписката е в прокуратурата повече от година, а вместо Денчев подсъдим съм аз за това, че съм обвинил него и колежката му Иванка Върбенова в кражби на асфалт. За същите има твърдения, че са работили след уволненията си от АПИ в същите дружества, на които са възлагали ремонти. Съпругата на Денчев е на трето място в листата на ДПС – Ново начало в 15 МИР Плевен.

Гласуваш за Радев-получаваш Пеевски! Ивайло Денчев влиза в ръководството на АПИ през май 2021 г., когато е назначен за член на Управителния съвет. Това става по време на служебното правителство на Стефан Янев, назначено от президента Румен Радев. След това, през юли 2021 г., служебният регионален министър Виолета Комитова го назначава за и.д. председател на УС на АПИ.

Не ме интересува нито Пеевски, нито Радев, нито Радевица. Няма да ви позволя да се гаврите с паметта на Сияна. Ако този тип не бъде незабавно освободен, заедно с родители на убити деца и други граждани ще блокираме входа на АПИ и няма да допуснем ръководството на агенцията до работните им места.“