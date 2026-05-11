Проектът на ПБ за съдебния закон: ВСС на пауза, но под условие

Прекратяване на висящите конкурси и процедури за избор на административни ръководители в съдебната система предлага „Прогресивна България“ в законопроекта си за промени в Закона за съдебната власт. Друга съществена рестрикция е ограничаване правомощията на Висшия съдебен съвет с изтекъл мандат по кадровите въпроси.

Пленумът на ВСС пък трябва да определи нови изпълняващи функциите начело начело на ВАС и Прокуратурата, като бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, техни заместници и престояли повече от 6 месеца като изпълняващи функциите не може да бъдат избирани за членове на съвета. Обратно на очакванията за въвеждане на електронно гласуване за новия състав на ВСС вносителите предлагат вот само с хартиени бюлетини, като секции ще има във всеки окръжен съд.

До встъпването на новоизбраните членове, Пленумът на Висшия съдебен съвет, респективно съдийската и прокурорската колегия да отложат приемането на решения и актове, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система или касаят нейната независимост, повече от 1 година след изтичане на мандата на изборните членове. Ограниченията засягат определянето и промяната на броя, съдебните райони и седалищата на съдилища и прокуратури, създаването на нови и закриването на действащи такива, както и определяне броя на магистратите във всички съдилища и прокуратури. Наложена е и забрана за приемане на Правилник за организацията на дейността си и за дейността на администрацията на ВСС, издаването на подзаконови нормативни актове и одобряване на етични кодекси.

Двете сегашни колегии – съдийската и прокурорската, пък няма да могат да назначават, повишават и преместват магистрати, да избират административни ръководители, да провеждат конкурси, да решават въпроси за организацията на дейността на съответната система от органи на съдебната власт, да предлагат на Пленума да определи броя на магистратите и съдебните органи и да приемат етични кодекси.

Предвидена е обаче и алтернативна възможност за преодоляване на тези ограничения „при обоснована необходимост и по изключение, при спазването на принципа на съразмерност, в случай че бъде застрашено нормалното функциониране на съответния орган на съдебна власт и изпълнение на законоустановените му правомощия”. Същото изключение може да бъде активирано и за започнали конкурси и процедури за избор на ръководители.

Предвидено е още министърът на правосъдието да може да оспорва всички решения и актове на Пленума и на колегиите на ВСС пред Върховния административен съд, като жалбата спира автоматично изпълнението на оспорените актове. Нова редакция на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ относно извънмандатния престой на тримата големи начело на прокуратурата и двете върховни съдилища предвижда Пленумът да определя временно изпълняващи съответната длъжност за максимум 6 месеца, като може и да освободи съответния началник преди изтичане на този срок.

Гласуването за нов състав на ВСС само с хартиени бюлетини е мотивирано с констатираните недостатъци в използваната система за електронно гласуване на последните произведени избори, както и липсата на нова надеждна и сигурна система. Разкриването на избирателни секции в окръжните съдилища трябва да гарантира максимални улеснения на достъпа на магистратите при упражняване на правото им вот. Бивши председатели на ВКС и ВАС и главен прокурор, както и лица, които са били временни ръководители, не може да бъдат избирани за членове на ВСС.

Кандидатите трябва да имат поне 15 години юридически стаж. При избора на членове на ВСС от парламентарната квота и на съдебните инспектори Народното събрание трябва да приеме правила, по които да се установи наличието на високи професионални и нравствени качества на кандидатите. Постоянна комисия на Народното събрание пък ще има право да изисква данни, да извършва проверки и да установява обстоятелства, свързани с изискванията към кандидатите, като държавните и общинските органи, физическите и юридическите лица ще са длъжни да окажат необходимото съдействие.