Кървава свада в Симеоновград – младеж е с четири отрязани пръста

Истинска кървава свада се разигра в Симеоновград, след като при масов бой 20-годишен младеж пострада след удар с брадва. Вследствие на това четири пръста на ръката са му били отрязани, съобщава БТА. Пререканията са станали между две фамилии на 9 май в 20:14 часа на ул. “Васил Левски”. Изпратените на място униформени екипи установили, че двата рода враждуват, а дете от единия обидило девойка от другия.

След словесна саморазправа между роднините на момичетата е последвал ръкопашна схватка, при който бащата на обидената девойка замахнал с брадва към младежа. Той е настанен в болница без опасност за живота.

Общо четирима са задържаните за телесна повреда. Задържани са четирима мъже на 48 години, 38 години, 50 години и 40 години. В боя са пострадали още трима души. Полицаи и жандармеристи са провели операция в района на домовете на участниците в сбиването. Претърсени са адреси за инкриминирани вещи, дрога и други, забранени от закона вещества. Иззети са три газови пистолета, два от които без документи, две саби и мачете.

В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен мъж, са открити три сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество и електронна везна. Работата по образуваното досъдебно производство продължава, като на място продължават да дежурят полицейски екипи.