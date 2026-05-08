Иван Демерджиев пое щафетата от Емил Дечев в МВР

Иван Демерджиев е новият стопанин на МВР. В днешния ден стана ясно също така и че изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев и изпълняващият функциите председател на ДАНС Деньо Денев няма да запазят постовете си. Това обяви премиерът Румен Радев, след като новият кабинет беше избран.

МВР вече очаква познат обитател на министерския кабинет на втория етаж на „6-и септември“ №29. Както е известно, на 22 март 2022 г. тогавашният премиер Кирил Петков назначи Демерджиев за заместник-министър на вътрешните работи в екипа на Бойко Рашков, но той отказа да поеме поста. Мотивът му бе, че не вярва предложената му позиция да позволи изпълняването на основното му желание – да помогне за реална промяна в България.

Демерджиев беше вътрешен министър в два служебни кабинета с премиер Гълъб Донев – от август 2022 до юни 2023 г. Бил е служебен министър на правосъдието от октомври 2021 г до декември 2021 г. Заемал е длъжността служебен заместник-министър на правосъдието от май 2021 до октомври 2021 г.

Иван Демерджиев е бил председател на Адвокатска колегия-Пловдив от 2019 г до май 2021 г. като преди това е заемал и длъжността секретар на Адвокатския съвет към Адвокатската колегия – Пловдив.

Досегашният служебен шеф Емил Дечев напуска, като на посрещна новия вътрешен министър Иван Демерджиев. „Приятно ми е да посрещна в МВР Иван Демерджиев, новият стар вътрешен министър. За щастие той вече има опит и го поздравявам. Най-искрено му желая успех, защото това ще е успех за цялото министерство и за цяла България“, заяви Дечев.

“Искам да благодаря на министър Дечев, че проведоха честни избори и че започнаха прочистването на системата”, отвърна Демерджиев. Новият МВР-шеф заяви, че е доволен от работата на и.ф.главен секретар Георги Кандев.

Дечев отчете работата на ведомството за организацията на вота. Той посочи, че имал тежки моменти за престоя си като служебен министър и благодари за подкрепата.

По-рано днес в парламента премиерът Румен Радев обяви, че приоритет в работата на МВР ще бъде ефективното противодействие на престъпността и разпространението на наркотиците сред младите хора.