Антимафиоти и агенти иззеха 4000 антики от иманярската мафия

Антимафиоти и агенти от ДАНС откриха и иззеха над 4000 антични предмета при спецоперация срещу иманярската мафия, съобщиха от МВР. ГДБОП и ДАНС са провели акцията в края на април, като в хода й по неотложност са извършени процесуално – следствени действия на седем адреса в Благоевград, Сандански и Кюстендил.

От там са иззети 3819 антични монети; 180 антични предмети с белези на културни ценности; 13 антични пръстена, както и 4 металотърсача, електронни устройства, боеприпаси и над 5000 евро.

Задържани са четирима. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 278 от НК – за държане на нерегистрирани по надлежния ред археологически обекти, материалите са докладвани в прокуратурата. Работата по случая продължава.