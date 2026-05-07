Прокуратурата проверява виртуалните овце в смолянско

Окръжна прокуратура-Смолян се самосезира по публикации в медиите, в които беше оповестена информация за предоставяни пасища и получени субсидии от стопани за отглеждане на 1026 овце, които не били открити във фермите им, а вписани само „виртуално“ в информационните системи на съответните институции. Овцете се водят към четири ферми в общините Смолян и Чепеларе.

Те са регистрирани във ВетИС – електронната система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). За тях са предоставяни пасища и са плащани сериозни субсидии. При проверка на място в стопанствата – едно в град Смолян, две в с. Полковник Серафимово и едно в с. Забърдо, инспекторите от агенцията не намерили обаче нито едно животно.

нещо повече, оказало се че според регистрациите във ВетИС само няколко дни преди проверките половината от „виртуалните“ овце били дори „ваксинирани“ срещу болестта „син език“. И четирите ферми имат договор за ветеринарномедицинско обслужване с един и същи лекар. Неговият договор с Областната дирекция по безопасност на храните в Смолян за изпълнение на държавната профилактична програма вече е прекратен.

Инспекторите на БАБХ успели да се свържат със собственика само на едно от проверяваните стопанства, който бил упълномощен да представлява и останалите трима. В телефонен разговор той първоначално заявил, че животните са преместени във ферми в Хасковска област, без да са уведомени компетентните органи и без необходимите ветеринарномедицински документи. Попитан за адресите, на които липсващите 1026 овце могат да бъдат намерени, мъжът сменил версията – животните вече били заклани, като за това също нямало никакви документи – нито за транспортиране, нито за клане.

Всички „виртуални“ животни вече са заличени от системата ВетИС, като на собствениците на четирите животновъдни обекта ще бъдат съставени актове. Въпросът е какво ще свършат разследващите за наказване на наглата схема.