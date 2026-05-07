Интерпол разби нелегална фабрика за лекарства у нас

Нелегална фабрика за лекарства е разбита в България при международна операция на Интерпол срещу трафика на медикаменти. В страната са иззети милиони таблетки, ампули и инжекционни продукти.

Полицията е разбила тайно производствено съоръжение и са конфискувани милиони неправилно етикетирани хапчета, ампули и инжекционни форми. В Столичната дирекция на МВР е била получена оперативна информация за доставка на пратки от трети страни, съдържащи суровини за изработката на лекарствени продукти от различен тип.

В хода на предприетите действия бе разбита незаконно функционираща производствена база за фалшиви анаболни стероиди, лекарствени продукти и хранителни добавки на територията на столицата. Установени са били 4 помещения, използвани от мъж за производство на течни препарати и таблетки и пълненето им в ампули и блистери.

Там са били намерени и иззети над 200 кашона и пластмасови съдове, съдържащи над милион хапчета, множество чували със суровина за производство на лекарствени продукти, ампули с течност, стъклени шишенца с инжекционен разтвор и няколко машини, служещи за производствен процес на хапчета. Мъжът, известен на МВР с полицейска регистрация от 2022 г. за същото престъпление, е използвал за разпространението на препаратите интернет сайт и страница в социална мрежа. С цел продажба, опаковките били брандирани с името на измислен производител на лекарствени средства, който реално не съществува.

„Чрез продължаващото си участие в операция „Пангея“ на Интерпол, България демонстрира непоколебима решителност срещу незаконните фармацевтични продукти, разбивайки престъпните мрежи и защитавайки общественото здраве.

„Последните резултати подчертават силата на координираните действия за разбиване на незаконното производство, трафика и онлайн разпространението по целия свят“, заяви Бисер Вучков от дирекция „Международно сътрудничество“ в МВР.

По време на операцията е установено нарастващо търсене на пептиди – синтетични вещества, рекламирани онлайн за мускулен растеж, загуба на мазнини и възстановяване. Първоначално използвани в лабораторни среди, тези продукти сега се продават широко като „изследователски химикали“ или „козметични пептиди“, без одобрена дозировка или стандарти за безопасност за човешка употреба.

Операция „Пангея XVIII“, проведена през март на всички континенти, е довела до ареста на близо 270 души, заподозрени в трафик на лекарства, и до разбиването на 66 престъпни групи в 90 държави, съобщи Интерпол.

Иззети са над 6 милиона незаконни лекарствени продукта на стойност 15,5 млн. долара, посочи международната полицейска организация със седалище в Лион.

Сред конфискуваните неодобрени или фалшиви лекарства има препарати срещу еректилна дисфункция, успокоителни, болкоуспокояващи, антибиотици и продукти за отказване от тютюнопушене.

„Чрез онлайн пазари и неформални канали за доставка престъпниците могат да използват слабости в контрола и да се насочват към хора, които търсят бързо или достъпно лечение“, заяви генералният секретар на Интерпол Валдеси Уркиса. Той предупреди, че последиците може да бъдат „тежки, дори фатални“.

Интерпол отчита „рязък ръст“ на иззетите противопаразитни лекарства, включително обезпаразитяващи препарати, разрешени само във ветеринарната медицина. Тези продукти често се представят като „хранителни добавки“ и се продават като част от „алтернативни терапии срещу рак“, посочи организацията, като подчерта, че подобни твърдения не са подкрепени от научни доказателства.

Употребата на такива продукти вече беше наблюдавана по време на пандемията от Ковид-19, припомни Интерпол.

Продължава да расте и търсенето на фармацевтични продукти, свързани с „постиженията“ и „начина на живот“, като стероиди и пептиди. То се подхранва от общности, свързани с бодибилдинга и фитнеса.

В Буркина Фасо властите са конфискували 384 000 антибиотични капсули. В Кот д’Ивоар един тон фалшив ибупрофен е открит в автомобил.