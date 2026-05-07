ВСС оправи и скандала „Банкята“

Пленумът на Висшия съдебен съвет прекрати преписката по искането на 48 депутати от предишния парламент за образуване на дисциплинарно производство срещу члена на съвета Йордан Стоев. Заседанието на Пленума продължи близо 3 часа при закрити врати, като беше отхвърлено предложението за публичност на дебата. Основанието за отказа е изтекла 3-годишна погасителна давност за дисциплинарно преследване, която самият ВСС постигна с умишлено бавене на дисциплинарното производство.

Това стана с обичайната изобретателност в покриването на корупционни скандали със задкулисни зависимости. Йордан Стоев беше записан да обсъжда с бившия главен прокурор Иван Гешев контактите с политически фигури, включително с „Бойко“ и „Банкята“. След внасянето на депутатското искане кадровиците свикаха извънредно заседание по случая, но само за да тупат топката. Вместо да придвижат въпроса по същество, те си изсмукаха от пръстите нуждата от изготвяне на правила за провеждане на дисциплинарната процедура срещу член на съвета.

Това е пълен абсурд както с оглед основните функции на ВСС като кадрови орган, така и заради наличните вече три вида правила в тази насока – за дисциплинарната дейност на всяка от двете колегии, както и за установяване на основанията за предсрочното прекратяване на мандатите на тримата големи в съдебната власт – председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. Те бяха одобрени именно във връзка с искането за освобождаване на Гешев, което е и предмет на изтеклите записи.

За подготовката на проект на правила членовете на съвета отпуснаха две седмици, а разглеждането му беше насрочено за след три – на 23 април. А след гласуването на правилата Пленумът на ВСС се забави още с произнасянето по допустимостта на искането предвид уредените в съдебния закон давностни срокове – шестмесечен за образуване на дисциплинарно производство от откриването на нарушението, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

В случай на нарушение, което накърнява престижа на съдебната власт, сроковете започват да текат от разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт. Гешев огласи записа на разговора си със Стоев на 22 май 2023 г. на пресконференция, но скандалът тръгна по-рано – с медийни публикации.