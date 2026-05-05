Още плод и зеленчук по случая „Картофа“

„Антикорупционен фонд“ излезе с нови разкрития за дейността на фирмата „Юнит Асист“, чийто собственик с богато криминално минало Юлиян Янков-Картофа е получил милиони от държавата по схемата за „безплатна“ пътна помощ. Оказва се, че освен агенция „Пътна инфраструктура“ към регионалното министерство, дружеството е захранвано и от МВР, чийто главен секретар при служебния кабинет „Гюров“ Георги Кандев уличи Янков в натиск чрез анонимни заплахи за поръчково разследване.

Според „Антикорупционен фонд“ Областната дирекция на МВР (ОДМВР)-София е плащала на „Юнит Асист“ за извозване на коли, иззети като веществени доказателства по досъдебни производства, при това без да има сключен договор с дружеството. Плащанията са извършени от ноември 2023 г. до началото на 2025 г. От дирекцията потвърдили това с обяснението, че поради липса на репатрак фирмата на Картофа била ангажирана „на случаен принцип“ по преценка на разследващия орган по съответното досъдебно производство. Имало все пак плащания и към други фирми за тази дейност, но от общо 35 хил. евро 30 хил. от тях отишли за „ЮнитАсист“.

На искане за достъп до обшществена информация от ОДМВР – София са отговорили, че не са обявявали обществени поръчки за пътна помощ, тъй като платените годишни суми не достигали приложимия праг по Закона за обществените поръчки. Всички плащания към “Юнит Асист” от ОДМВР – София за репатриране на автомобили са се случили под управлението на старши комисар Тихомир Ценов. Той е назначен за началник на областната дирекция през юли 2023 г. от тогавашния вътрешен министър Калин Стоянов, станал после депутат от ДПС – Ново начало.

До преди месец Юлиян Янков имаше договор с държавата за осъществяване на безплатна пътна помощ, но той беше прекратен от служебното правителство, след като се разбра, че е получавал милиони по него без услугата да е била широко известна. „Юнит Асист“ незаконно превъзлагала дейността на поне 17 фирми, налагайки организиран държавен монопол. Прокуратурата се самосезира и започна разследване за потенциални стопански престъпления в агенция „Пътна инфраструктура“, но предвид схемите на влияние мълчанието на държавното обвинение е оглушително.

Янков е с повече от 15 присъди за различни престъпления, включително измами и кражби на автомобили чрез камион за пътна помощ. През май 2023 г. той е реабилитиран от съда, което позволява на фирмата му “Юнит Асист” ЕООД да получи лиценз за извършване на пътна помощ. Дружеството е регистрирано през есента на 2023 г., като първоначално собствеността е поделена между Юлиян Янков и дружеството „Пи Ес Ел Брокер“, на Ивелин Кършаков – Капачката.

От юли 2024 г. Янков е едноличен собственик на “Юнит Асист”. Междувременно Картофа е разследван и за присвояване на осем луксозни автомобила, пет товарни, сред които и един за пътна помощ, плюс едно ремарке. Коментарът на служебния вътрешен министър Емил Дечев пък е: „Няма как един Картоф да е сам, плод и зеленчукът е голям!“.