Възобновиха делото срещу кмета на Варна Благомир Коцев

Окръжен съд – Варна възобнови съдебното производство по НОХД № 1716/2025 г., по което подсъдими са кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов, бизнесменът Йордан Маринов и ПР- експертът Антоанета Петрова.

Както е известно, производството по делото бе спряно с протоколно определение от 24 март т.г. заради регистрирането на подсъдимите Кателиев и Стефанов като кандидати в изборите за Народно събрание.

След обявяването на избраните народни представители стана ясно, че Кателиев и Стефанов не са сред тях, което означава, че основанието за спиране на делото е отпаднало. По тази причина Окръжен съд – Варна прие, че производството следва да бъде възобновено и насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание.

Съдът насрочи делото за разглеждане в разпоредително заседание на 30.06.2026 г. от 10:00 часа, с резервна дата 14.07.2026 г. от 10:00 часа.