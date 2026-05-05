ВСС се заема с казуса по освобождаването на Йордан Стоев

ВСС се заема с казуса „Йордан Стоев“ тази седмица, става ясно от дневния ред на заседанието на съвета на 7 май. Пленумът на Висшия съдебен съвет ще проведе заседание тази седмица, като се предвижда да се произнасе по редовността и допустимостта на предложението от народни представители от 51-вото Народно събрание за дисциплинарно освобождаване от длъжност на Йордан Андреев Стоев – изборен член на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, пише в дневния ред.

Преди седмица Стефан Петров от прокурорската колегия каза, че вече са готови правилата, по които да се проведе процедурата относно Стоев.

В началото на април на извънредно заседание Пленумът на ВСС реши да се приемат правила във връзка с процедурата за предсрочно освобождаване.