Удариха поредна нелегална цигарена фабрика

Служители на отдел „Противодействие на контрабандата“ в ГДГП са ударили поредната фабрика за нелегално производство на цигари при специализирана полицейска операция в Брезник. В хода на извършените оперативно-издирвателни действия в промишлената зона на Брезник граничните полицаи са разкрили производствена и складова база, оборудвана с поточна линия, резачка и сушилня за нарязване и преработка на тютюн без акцизен бандерол. На мястото е установен около един тон нарязан тютюн и кутии цигари без акцизен бандерол, наподобяващи мостри.

На митница „Калотина“ пък гражданин на Босна и Херцеговина беше спипан да превозва контрабандно в камион половин тон тютюн. Водачът е представил документ за превоз радиатори от Турция, но при извършен външен оглед и възникнали основателни съмнения товарният автомобил е бил насочен за сканиране с рентгенова апаратура, при което е била маркирана подозрителна зона.

При последвалата щателна митническа проверка в превозното средство са били открити 25 кашона с по 2 пластмасови кофи всеки. Във всяка от тях e имало пакети с тегло от по 500 гр тютюн за наргиле, без обозначена марка и български акцизен бандерол. Общото количество на контрабандната стока е 500 кг. Стойността на дължимия акциз към датата на извършване на деянието възлиза на 60 845 евро.