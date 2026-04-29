Трайчо Трайков: Отваряме данните по компенсациите за скъп ток

По предложение на енергийния министър Трайчо Трайков служебният кабинет ще отвори данните на Фонд „Сигурност на електроенергийната система, за да станат ясни всички бенефициенти на системата за компенсиране на разходите за скъпата електроенергия. Публичният достъп ще бъде наличен на официалната интернет страница на фонда при спазване на търговската тайна.

Ще има свободен достъп до данни за всички небитови крайни клиенти, получили подкрепа по програмите за компенсиране на резките ценови колебания на електроенергията. Публикуваната информация ще обхваща размера на предоставените средства чрез доставчиците, като мярката е част от по-широка политика на Министерството на енергетиката за разширяване на отворения достъп до данни в сектора. Тя цели да осигури по-висока степен на прозрачност и отчетност при управлението на публичните ресурси, като същевременно създаде надеждна аналитична основа за оценка на ефективността на прилаганите механизми.