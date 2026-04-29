Прокурорската колегия на ВСС се опъна за дисциплинарката срещу Сарафов

ВСС засега няма да образува дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов, стана ясно днес след заседанието на прокурорската колегия на ВСС. Колегията обясни действията си с необходимостта от повече информация. Кадровиците на съдебната власт поискаха от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов да допълни предложението си за образуване на дисциплинарно производство срещу заместник-главния вече прокурор Борислав Сарафов.

Колегията е поискала от Янкулов да посочи точната длъжност на лицето за което се прави предложението, тъй като когато е правено предложението, Сарафов е бил и.ф.главен прокурор, а в момента той не е на такава длъжност. Освен това Янкулов трябвало да предостави някои допълнителни данни и ако не изпълни указанията, предложението му няма да бъде разгледано.

Както е известно, в направеното през март предложение на Янкулов се подчертава, че действията и бездействията на фактически изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов представляват сериозни дисциплинарни нарушения, за които следва да му бъде наложено най-тежкото дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Сарафов обаче се оттегли от поста на 22 април, а същия ден прокурорската колегия на ВСС определи Ваня Стефанова за изпълняващ функциите главен прокурор за срок от шест месеца.