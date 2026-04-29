Открит е подземен град на конопа край Кюстендил

Софийска градска прокуратура (СГП) разкри детайли около спецоперацията на ГДБОП и ДАНС от 23 април, при която в минна галерия край град Кюстендил бе разбита високотехнологична оранжерия за коноп.

„Досъдебното производство е започнало в условията на неотложност по чл. 212, ал. 3. от НК, за което mрокуратурата е била уведомена своевременно. Стана ясно, че в качеството на обвиняем са три лица. Едно от тях се издирва. Обвиненията, за които са привлечени, са участие в престъпен сговор“, заяви на брифинг пред журналисти заместник-градският прокурор на СГП Вихър Михайлов.

Той допълни, че един от задържаните – български гражданин – е държал боеприпаси за огнестрелни оръжия, различен калибър. „Същият е привлечен и за пране на пари. Той е държал пари на стойност около 600 000 евро, за които е знаел, че са придобити в резултат на извършване на престъпление“, съобщи още Михайлов.

Заместник-директорът на ГДБОП Дарин Костов благодари на колегите за успешния край на тази акция. „Щях да кажа оранжерия, но това е подземен град с растения от рода на конопа. Процесуално-следствените действия може би ще продължат месеци напред. Очакваме помощ от различни правителствени и неправителствени организации, които са специалисти в минното дело, за да могат да ни окажат съдействие при работата в този затруднен терен“, каза той.

Зам.-директор на ГДБОП Емил Борисов припомни, че операцията е насочена за неутрализирането на организирана престъпна група за наркоразпространение, наркотрафик, както и пране на пари. „До момента са задържани около 70 килограма наркотични вещества. Организацията е изградила множество оранжерии под земята в бивши оловно-цинкови мини, които са приватизирани в един момент. Още не можем да дадем информация колко точно са растенията, защото процесуално-следствените действия тепърва ще започнат“, уточни той.

Емил Борисов поясни, че броят на задържаните може да се увеличи. Собственикът не е сред заловените.