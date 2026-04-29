КЗК с цялостен пакет мерки за храни, горива и лекарства

Комисията за защита на конкуренцията констатира липсата на мерки от страна на изпълнителната власт в секторите с ключово социално-икономическо значение – храни и горива. През декември миналата година антимонополният орган прие междинни резултати по първия секторен анализ на пазара на храни. Изводите от широкомащабното проучване показват, че нарастването на цените на пазара на хранителни стоки се дължи и на наличието на тежки структурни проблеми, които изискват координирани и последователни действия от страна на всички отговорни институции, съобщават от комисията. Какво ще предприеме КЗК посочва свое съобщение:

„В началото на кризата с горивата във връзка със ситуацията в Близкия Изток на базата на двете приключили и настоящото производства срещу „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл-България“ ЕООД КЗК направи анализ на пазара на горива и констатира структурни проблеми от гледна точка на доминиращата роля на Групата „Лукойл“ на пазарите на едро и дребно.

На базата на изводите от междинния доклад на пазара на храни в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията Комисията извършва задълбочени проучвания в три направления: структурата на пазара на дребно в социално-икономически слабо развити региони с ниска покупателна способност и концентрация на търговци; ценовата политика, отстъпките, надценките и търговските условия между доставчици и търговци; както и пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти, както и ревизия на разрешена концентрация в млечния сектор.

В рамките на широкообхватното проучване на сектора, в диалог с всички заинтересовани страни, беше изготвен пакет от конкретни препоръки и мерки, включително за изменения в нормативната уредба, които бяха изпратени до компетентните органи на изпълнителната власт – Министерския съвет, както и функционално компетентните ведомства като Министерство на финансите и Министерство на земеделието и храните, за предприемане на последващи действия в предвидените от закона срокове за подобряване на конкурентната среда на пазара на храни.

В рамките на действащото производство срещу „Лукойл“ Комисията направи задълбочено проучване на пазара на горива и на 4 март изпрати на правителството предложения за предприемане на действия. Предложените мерки в двата сектора следваше да дадат възможност да се координират действията на КЗК като регулатор на конкурентната среда на пазарите на храни и горива и действията на органите на изпълнителната власт по управление и контрол на веригата на доставките, ценообразуването и качеството на храните, както и на цените на горивата.

Съгласно Закона за защита на конкуренцията, органите на изпълнителната власт трябва да уведомят Комисията за конкретните мерки, които ще предприемат, и сроковете за тяхното реализиране. Въпреки изпратените до изпълнителната власт от страна на КЗК напомнителни писма, нито един компетентен орган не е уведомил Комисията относно предприети мерки или действия по препоръките.

Без координирани действия на изпълнителната власт самостоятелните действия на антимонополния орган не биха довели до ефективни резултати. Устойчиви и видими резултати могат да бъдат постигнати единствено чрез координирани действия между регулаторите и държавните институции, насочени към подобряване на конкурентната среда, повишаване на прозрачността и ограничаване на антиконкурентни практики. Такава е практиката и подхода във всички страни от ЕС.

В тази връзка, председателят на КЗК свиква на 12 май закрито заседание на антимонополния орган, на което ще бъде обсъден и приет цялостен пакет от конкретни мерки по отношение на трите приоритетни сектора – пазарите на храни, горива и лекарства. Също така Комисията ще предприеме действия по самосезиране за образуване на конкретни производства в рамките на своите правомощия в посочените три сектора. Ръководството на Комисията е убедено в своевременните и координирани действия от страна на новата изпълнителна власт и в активния институционален диалог за гарантиране на ефективна конкуренция и защита на интересите на българските потребители.“