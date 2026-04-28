Яростно писмо срещу Евтим Милошев за културен министър

Над 200 деятели на културата излязоха с открито писмо до медиите срещу евентуалното назначаване на продуцента Евтим Милошев за министър на културата в бъдещия кабинет на „Прогресивна България“. Готовност за протест изразяват артисти, организации и представители на творческата индустрия в цялата страна с очакване за незабавна реакция.

„До нас достигна информацията, че Евтим Милошев – собственик на Дрийм Тийм Продакшънс и Дрийм Тийм Филмс, председател на Асоциацията на филмовите и телевизионни продуценти в България, се готви да бъде номиниран за министър на културата. Това е класически и необорим конфликт на интереси“, пишат от Инициативния комитет. Човек, чиито компании пряко зависят от публичното финансиране на Националния филмов център, не може да ръководи министерството, което разпределя тези средства.

Напомняме, че същият този човек предизвика документиран дипломатически скандал по време на официална държавна мисия, отказвайки да се яви на подписването на международно споразумение. При обявяването на предишната му номинация за министър дори собствените му бивши съратници реагираха с публичен смях в Народното събрание. И този човек сега се готви да оглави Министерство на културата.

Вчера стана публично известно още, че „Прогресивна България“ обмисля ликвидирането на самостоятелното Министерство на културата чрез сливането му с Министерството на туризма в обща структура – Министерство на културата и туризма. Това е безобразно решение! Културата не е туристически продукт. Тя не е декор за чужди посетители. Не е атракция. Не е сезонен бизнес. Тя е гръбнакът на националната идентичност, резултат от десетилетия инвестиции в образование, творчество и изграждане на граждански дух. Когато я слееш с туризма, я подчиняваш на пазарна логика, в която водеща става посещаемостта — не качеството, не достъпността, не дългосрочното обществено въздействие.

Практическите последствия са разрушителни:

– Националният филмов център, театрите, операта, музеите, независимите творчески организации — всички те ще се борят за внимание и ресурс в министерство, чийто приоритет ще бъде хотелската категоризация и туристическите маршрути.

– Самостоятелното Министерство на туризма беше изградено с усилия от 2014 г. насам. Бранш, генериращ над 8% от БВП на страната, не може да функционира ефективно като „дирекция“ в хибридна структура.

– Двата сектора имат коренно различна логика, различни закони, различни финансови инструменти и различни европейски партньори. Общ министър, особено некомпетентен такъв, е гаранция за провал и на двата.

Ако начело на това хибридно министерство бъде поставен Евтим Милошев, продуцент с бизнес интереси в киноиндустрията, то секторът на независимата и некомерсиална култура ще бъде унищожен тройно: административно, финансово и политически. Ние не ставаме свидетели на реформа. Ставаме свидетели на ликвидация“, пише в протестното писмо.