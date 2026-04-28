КФН проверява цените на „Гражданска отговорност“

Комисията за финансов надзор започва проверка по начина на формиране на цените на застраховка „Гражданска отговорност“. Регулаторът се самосезира след сигнали от засегнати граждани и публикации за необосновано увеличение от страна на някои застрахователни компании.

Ще бъдат проверени решенията на съвета на директорите на дружествата, които предлагат подобен тип застраховка, както и техническите обосновки за увеличението, където има такова. Регулаторът работи в координация с Комисията за защита на конкуренцията, която също обяви, че се самосезира по повод цените на „Гражданска отговорност“. Отправена и покана към представителите на мотообщността за среща в КФН. Очаква се на дискусията да присъстват и представители на други институции, ангажирани с темата.

