Пак ускоряват процеса с промени в НПК

Правосъдното министерство публикува за обществено обсъждане поредни промени в Наказателнопроцесуалния кодекс, които целят ускоряване на съдебните производства за извършени престъпления.

Предвижда в случаите, при които наследниците на пострадалия не могат да бъдат намерени в разумен срок, да бъде публикувано съобщение в общината, района или кметството по последния им известен адрес и в „Държавен вестник“. Извършеното издирване в разумен срок следва да бъде мотивирано с оглед преценка дали процедурата е изпълнена при спазване на изискванията. Дава се 14-дневен срок от публикуването, след изтичането на който процедурата по информиране и разясняване на правата на наследниците се счита за надлежно изпълнена. Предвидената

е и възможност за връчване на призовки, съобщения и книжа по електронен път и в

досъдебната фаза на процеса, каквато възможност към настоящия момент е предвидена

в съдебната фаза.

Опростява се процедурата за отстраняване на очевидни фактически грешки в обвинителния акт чрез въвеждане на възможност това да бъде направено от прокурора устно в самото разпоредително заседание. Предлага се и правна уредба, която да позволява когато грешките са констатирани след разпоредителното заседание, те да бъдат отстранявани отново устно от прокурора в съдебното заседание на първа инстанция, отново без делото да се връща в досъдебна фаза.

Разширяват се правомощията на въззивния съд да отстранява сам процесуални нарушения при непълни, неясни или противоречиви мотиви, без да връща делото на първоинстанционния.

Добавя се ново основание за искане за ускоряване на производството в съдебната

фаза, а именно – неизвършване от страна на съда на процесуални действия без

уважителни причини в разумен срок. Отчита се, че въведеното с промените през 2017 г. ускорително средство за съдебната фаза на наказателния процес не е достатъчно ефективно и почти не се прилага.

Предлага се връщане на делото на прокурора да е възможно, само когато установените нови

фактически положения изключват приложението на чл. 78а Наказателния кодекс, който предвижда освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При сегашната уредба съдебното производство се прекратява и делото се връща на прокурора, дори когато новоустановените обстоятелства не поставят никакви допълнителни задачи пред защитата и не утежняват положението на подсъдимия, включително когато обуславят по-лека правна квалификация и по-ниска наказателна отговорност.