Брюксел: Разглеждаме отлагане на срока по ПВУ за антикорупционната реформа

Европейската комисия разглежда отправеното миналата седмица искане на България за отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост, свързани със създаването на работещ антикорупционен орган. Заложени по тях са 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ.

“Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване, след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган“, заяви говорителят на Еврокомисията Мачей Берестецки.

Българското предложение е прилагането на този ключов етап да бъде прехвърлено от молбата за второто към тази за четвъртото плащане. По тази линия са замразени 214,5 милиона евро. Крайният срок да приведем всичко в изправност по второто плащане изтича през май, като няма вероятност дотогава да бъде въведено новото антикорупционно законодателство. Вторият ключов етап е новият антикорупционен орган да стане действащ, като условието бъде прехвърлено от третото към петото плащане. Замразени по тази линия са други 152,8 милиона евро при краен срок за изпълнение през юни.

Искането за отлагане вероятно ще бъде уважено предвид изказаното от Берестецки признание, че „България вече направи вдъхващи доверие стъпки към гарантирането на прилагането“. Той припомни, че служебното правителство на Андрей Гюров прие вече преразгледания проектозакон за Комисията за противодействие на корупцията, който по принцип може да реши въпроса със замразените средства, след като бъде приет от следващия състав на парламента.