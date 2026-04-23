Съдът на ЕС: Лихви върху разходите по потребителски кредит не се дължат

Съдът на ЕС отрече практиката на някои банки да начисляват лихви върху разходи във връзка с обслужването на потребителски кредит, съобщи „Лекс“. решението е по преюдициално запитване на полски съд, пред когото е заведено дело срещу местна банка. Предмет на производството пред съда в Люксембург е прилагането на Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. относно договорите за потребителски кредити.

Заключението е, че директивата „изключва включването в договорите за потребителски кредит на клаузи, предвиждащи прилагането на лихвения процент не само към общия размер на кредита, но и към суми, предназначени за плащане на разходи, свързани с този кредит, и които следователно представляват част от общите разходи по кредита за потребителя“.

В решението е посочено, че общият размер на кредита не може да включва никоя от сумите, предназначени за изпълнение на ангажиментите, договорени по съответния кредит, като например разходите за застраховка и всякакви други видове разходи, които потребителят следва да заплати. А лихвеният процент се прилага към сумата на усвоения кредит, който съответства на общия размер на кредита.

„Следователно, тъй като лихвеният процент се прилага за всички суми, предоставени на потребителя, изключени се оказват тези, които заемодателят използва за покриване на свързаните със съответния кредит разходи и които реално не се изплащат на потребителя. Поради това банката не може да начислява върху тези суми лихвен процент по съответния договор. Невключването на тези разходи в общия размер на кредита не означава, че те не могат да бъдат отчитани при заемодателите, например, чрез пропорционално по-голям лихвен процент“.

В съобщение за решението от Съда на ЕС е подчертано, че такова разрешение преследва целите на директивата да улеснява добре функциониращ вътрешен пазар на потребителския кредит чрез налагане на прозрачност въз основа на адекватна информация за годишния процент на разходите.