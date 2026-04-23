Пуснаха проекта за депозитна система при пластмасовите опаковки

Екоминистерството публикува за обществено обсъждане промени в Закона за управление на отпадъците, с които се регламентира механизъм за въвеждане и функциониране на национална депозитна система за опаковки за напитки. Като държава членка на Европейския съюз България е задължена да осигури прилагането на изискванията на европейското законодателство в областта на управлението на отпадъците, в частност на Регламент (ЕС) 2025/40 относно опаковките и отпадъците от опаковки.

Към настоящия момент в национално законодателство такъв механизъм не е уреден, а съществуващите системи за разделно събиране не осигуряват необходимите нива на събираемост на тези опаковки. Допълнително, в рамките на правото на Европейския съюз са въведени изисквания за поетапно увеличаване на дела на рециклиран материал, влаган в производството на нови бутилки за напитки, което предполага осигуряване на достатъчни количества висококачествен рециклиран материал.

„Със законопроекта се създава рамка за въвеждане и функциониране на национална депозитна система за опаковки за напитки. С предложените изменения се регламентират създаването и функционирането на системата, ролята и функциите на националния депозитен оператор, правата и задълженията на участниците, условията за начисляване и възстановяване на депозит, както и механизмите за отчетност, контрол и проследимост. Създават се условия за постигане на високи нива на разделно събиране на опаковките за напитки, по лесен и достъпен за гражданите механизъм, както и за осигуряване на висококачествен рециклируем материал“, мотивират се авторите на проекта.

Същевременно МОСВ предлага и намаляване на държавните екотакси за електроуреди и волтаици, установени с Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса относно размера на тарифите за отпадъците от големи и малки домакински електроуреди, слънчеви панели, монитори и телекомуникационно оборудване. Високите размери на таксите породиха бурно недоволство и подозрения в лобизъм за едри търговци от четирите лицензирани организации за оползотворяване на електронен скрап, които реферират своите продуктови такси според държавните.

Предвиждат се и промени в правилника за дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, чиито резултати са незадоволителни. Отчетено е, че събираните от него екотакси не се изразходват адекватно за решаване на проблеми с отпадъците и не постигат целта за ефективното им събиране, подготовка за повторна употреба, рециклиране и оползотворяване.