Христанов: Продадена на „Вълка“ хижа е обърната на бардак!

Служебният земеделски министър Иван Христанов ще сезира прокуратурата за продажбата на витошката хижа „Ведра“, която е ведомствена собственост. През изминалата седмица са открити нередности с имота, който бил превърнат в бардак след отдаване под наем, а после и продажба на фирма, свързана с лице известно с прякора „Вълка“.

„Става въпрос за база с 20 стаи и 6 апартамента, разположена в подножието на ски писта „Лалето“. Вместо да бъде предоставена за обществено ползване, например за зелени училища или образователни цели, тя е била отдадена под наем, а впоследствие и продадена. Обектът, който е бил обявен за продажба, е достигнал напреднал етап от процедурата. Много пъти си задавахме въпроса, защо кабинетът „Желязков“ трябваше да взима над 5 000 имота и те да бъдат с отпаднала необходимост.

Самата хижа е оценена на 1 млн. лева, което е подигравка за държавата и за българите, за да бъде дадена на един човек. Не-по-малко стресиращото е това, че Министерство на земеделието и храните някак си не желая тази хижа. Ако тя е толкова нежелана, ако тя е икономически неизгодна, както показват докладите, защо някой друг би искал да я купи?! Какво за него би я направило икономически изгодно, ако за нас не е?!

Продаден е и имот в Копривщица, отново собственост на министерството. Разкошен имот, продаден на безценица за 100 хиляди евро! Реалната му стойност е поне тройно по-голяма. Ще оповестим данни в момента, нямам компаниите пред мен. Когато говорим за такива скандали, ние си задаваме един много базов въпрос: За кого работи държавата? Дали работи за олигарсите или работи за обществото?!“, коментира Христанов.