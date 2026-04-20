ВАС върна топката на ВСС по случая „Мумджиев“

Върховният административен съд е върнал за втори път на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отказа да възстанови бившия съдебен инспектор Александър Мумджиев като следовател, съобщава „Лекс“. Мумджиев поиска това, след като подаде оставка заради скандала с пиянскосексуални изцепки при изпълнение на функциите си на съдебен инспектор.

Това стана по време на командировка във Враца за проверка на тамошната районна прокуратура. Непристойното му държане с хотелския персонал след злоупотреба с алкохол не беше прикрито от местните органи, които го задържаха и започна разследване. Временният главен прокурор Борислав Сарафов пък изпрати доклад по случая на Народното събрание, Прокурорската колегия и главния съдебен инспектор Теодора Точкова, която се разграничи от поведението на Мумджиев и поиска от парламента неговото освобождаване.

Той депозира оставката си, но подаде и заявление за прекратяване на трудовото му правоотношение, което Точкова направи незабавно. Редом с това обаче Мумджиев поиска да се върне на работа в съдебната система като следовател, какъвто е бил преди инспекторския си мандат. Прокурорската колегия го покани на изслушване, но той първо не се яви, а после дълго не беше открит, като в крайна сметка е внесъл молба, с която оттегля искането си за възстановяване като следовател.

Преди това обаче Прокурорската колегия го беше вече възстановила в аванс, считано от датата на встъпване на бъдещите нови инспектори. В края на декември влязоха обаче в сила последните промени в Конституцията, съгласно които „след приключване на мандата инспекторите не могат да заемат длъжностите съдия, прокурор и следовател в продължение на две години и могат да се пенсионират по ред, определен със закон.

Прокурорската колегия възобнови административното производство по възстановяването на Мумджиев във връзка с постъпилата от него молба да бъде върнат като следовател. Сега кадровиците се обединиха около мнението, че възобновеното административното производство трябва да продължи до вземане на решение по него. Последва отказ за възстановяване на следователска длъжност, който Мумджиев оспори успешно пред ВАС, включително с мотива за отмяна от Конституционния съд на редица текстове, включително този, който забраняваше на инспекторите да се върнат в съдебната система в двегодишен срок.

После казусът се върна в Прокурорската колегия, която отново отказа да възстанови Мумджиев, този пък с мотива за погазване Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи, както и липса на необходимите нравствени качества, съгласно становището на Комисията по професионална етика. Мумджиев оспори обаче и този отказ пред ВАС, който отново му слага рамо и връща производството в Прокурорската колегия на ВСС.

Тричленният състав на ВАС твърди, че липсвали конкретните обстоятелства, които да са законова пречка за възстановяването на Мумджиев, като не били събрани никакви доказателства, установяващи пряко относимите за това факти. както и че отказът на ресорната колегия страдал от липса на мотиви, обосноваващи конкретно приетата законова хипотеза. Липсата на процесуална активност от страна на Прокурорската колегия оставило в крайна сметка и най-общо изложените факти по случая недоказани.