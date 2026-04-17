И полицията в Монтана се похвали с удар срещу купения вот

Полицията в Монтана се похвали с удар срещу купения вот. От Областната дирекция на МВР в града съобщиха, че по време на акцията са били намерени списъци с имена на лица и цифри срещу тях, парична сума и амфетамини. Те са открити на частен адрес в Лом, като има задържан мъж.

Вчера при претърсването на адреса, обитаван от 39-годишен мъж, са иззети листа с изписани имена на лица и цифри срещу тях, парична сума в размер от 300 евро, запис на заповед и 4 мобилни телефона.

В апартамента са открити още електронна везна и 12 хартиени свивки, съдържащи бяло прахообразно вещество, с тегло 47,74 грама – метамфетамин.

Иззет е и патрон без необходимото разрешително. Мъжът е задържан.