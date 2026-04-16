Полицаи тарашуваха в ТЕЦ „Бобов дол“ в акция срещу търговия с вот

Полицаи от Районното управление в Бобов дол и Областната дирекция на МВР (ОДМВР) – Кюстендил са задържали четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“ при акция срещу търговия с гласове. Полицаите са иззели счетоводни документи, списъци с имена и предложения за награди от различни кабинети, уточниха от ОДМВР – Кюстендил.

Извършена е проверка в кабинет в административната сграда на ТЕЦ-а. В каса са били намерени и иззети и пет цилиндрични опаковки взривно вещество по 200 грама.

Действията на полицията са вследствие на получен сигнал за приготвени списъци и големи суми пари с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия. Служители на Районно управление – Кюстендил са предприели специализирани действия за проверка на информация, че 48-годишен кюстендилец се подготвя да склони избиратели да упражнят правото си на глас в полза на определена политическа сила в предстоящите избори, като разполага с голяма сума пари и списъци с имена и ЕГН-та.

При проверката от автомобила му са иззети 5450 евро, тетрадка и тефтер с изписани имена и парични суми. 48-годишният мъж и 22-годишната му спътничка са задържани с полицейска заповед.