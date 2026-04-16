Общинарка и бизнесмен на съд за крадлив ремонт в центъра на Берковица

Прокуратурата в Монтана внесе в Районен съд-Берковица обвинителен акт срещу общинска чиновничка за източване на средства от обществена поръчка за ремонт в центъра на града. В хода на действията по разследване е установено, че с решение от 31.12.2020 г. на кмета на община Берковица, след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, дружеството „С. К.“ ЕООД било определено за изпълнител на реконструкция на част от площад „Йордан Радичков“ и парк-градина в гр. Берковица.

Общата стойност на сключения договор била 1 279 117,37 лева, със срок на изпълнение 179 календарни дни. Със заповед на кмета на община Берковица упражняването на инвеститорски контрол на обекта, както и съгласуването и подписването на необходимите документи по изпълнението на договора, било възложено на Г.Б. – главен специалист „Строителство“ към дирекция „Специализирана администрация“, отдел „Строителство и устройство на територията“ в общинската администрация.

На 14.11.2021 г. били съставени два протокола, с които са актувани и отчетени извършени строително-монтажни работи (СМР) на стойност 1 251 003,89 лева с ДДС, както и допълнителни такива в размер на 14 997,25 лева с ДДС. Документите били подписани от представителя на възложителя – Г.Б., и от страна на изпълнителя от М.С. Въз основа на тези протоколи дружеството изпълнител издало фактури към Община Берковица, по които били извършени плащания в общ размер 1 266 001,14 лева с ДДС.

По повод постъпили сигнали за нарушения при изпълнението на договора били извършени множество проверки от страна на ДНСК – както по време на строежа, така и след неговото приключване. Били установени редица несъответствия при изпълнението на строителните дейности. Една година по-късно със заповед на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), чрез Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК), била назначена Държавна приемателна комисия за строеж на обекта. Независимо от това разрешение за ползване на обекта било издадено две години след приключване на строителството.

Във връзка с постановление на Специализирана прокуратура е била възложена финансова инспекция и извършена експертиза, която е установила неизвършени, но актувани и приети от възложителя СМР. При огледа и съпоставка на реално изпълнените работи с одобрения инвестиционен проект са били установени несъответствия спрямо проекта: променен бил видът на паветата, дебелината на плочите от термолющен гранит и плочите от камък гнайс, както и начинът на полагането им, различните размери на фугите между плочите, некачествената хидроизолация по стените и дъното на шахта, монтираните спирачни кранове били положени в пластмасови гърнета вместо предвидените по проекта чугунени.

Експертизата е установила реалната стойност на изпълнения обект – 989 388,91 лева с ДДС. Налице е несъответствие между възложените, отчетените и реално извършените СМР, като установената разликата възлиза на 276 612,23 лева с ДДС. Тази сума е определена от експерта като вреда за публичните средства, с които е финансиран проекта.

Г.Б. е била привлечена в качеството на обвиняема за това, че посредством съставяне на документ с невярно съдържание – протоколи за извършени СМР, съзнателно е дала възможност на „С.К.“ ЕООД да получи без правно основание сумата от 230 510,19 лева, представляваща стойността на неизвършените от дружеството СМР, надписани количества материали, труд и механизация, завишени цени на СМР, вложени в обекта материали с по-ниска стойност, но актувани на по-висока. Престъпното деяние е било извършено от обвиняемата в съучастие с представителя на изпълнителя М.С., който също е привлечен към наказателна отговорност.