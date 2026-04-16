Искаме отсрочка за антикорупционните закони, време НЯМА!

Предварителни разговори с Европейската комисия за евентуално отлагане на крайния срок за приемане на новите антикорупционни закони е провел служебният кабинет, съобщи на брифинг служебният вицепремиер по европейските средства Мария Недина.

„Правителството подаде официално искане за четвърто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). С него обаче кабинетът наследява и вече задържани средства от второто и третото плащане, които са обвързани с приемането на Закона за антикорупционната реформа и Закона за разследване на главния прокурор. България е изправена пред риска да загуби значителни финансови ресурси, ако Народното събрание не приеме съответното законодателство в срокове“, обясни Недина.

Крайният срок за въвеждане на Закона за противодействие на корупцията е 4 май, като залогът са 357 млн. евро. Законът за разследване на главния прокурор пък трябва да бъде приет до 22 юни при залог от 109 млн. евро. Така заплашените от задържане плащания в тази насока по ПВУ са в общ размер от 466 млн. евро, като парламентът трябва да действа незабавно. Действащата до неотдавна антикорупционна рамка беше напълно унищожена от задкулисието в лицето на ГЕРБ, ДПС-Ново начало, БСП и ИТН, които отмениха действалия досега антикорупционен закон, унищожавайки напълно постигнатата в резултат на многобройни промени правна рамка в тази насока.