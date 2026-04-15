Спипаха турчин с марихуана и кокаин покрай авокадо и манго

Окръжна прокуратура-Видин ръководи разследване за контрабанда на дрога през Дунав мост 2 Видин-Калафат. Митнически служители селектирали за проверка товарен автомобил с турски регистрационни номера, пътуващ от Нидерландия за Турция със стока по документи авокадо и манго.

При извършената физическа проверка в кабината на влекача били открити обаче 12 пакета с наркотици – близо 6 кг. марихуана и над килограм кокаин. Турският шофьор е задържан в ареста за срок до 72 часа с опцията за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.