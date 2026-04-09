Пътната помощ в окото на корупционна буря (част II)

АПИ и МВР натискали през 2025 г. за монопола в пътната помощ

Служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов обяви днес, че е разпоредил да се спре изплащането на суми по услугата „пътна помощ“ към фирмите, които имат договори за текущ ремонт и поддържане на пътища, съобщи БТА.

Дейността ще бъде оставена на свободния пазар. Издадени са писмени указания до всички Областни пътни управления и „Автомагистрали“ ЕАД да не изискват и да не подават заявки за подобна „безплатна“ услуга, каза министърът на съвместна пресконференция с представители на бранша.

Този скандал вкара Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) в спиралата на разрастваща се корупционна буря, за която „Банкеръ“ вече писа. Както вече предупредихме,

катализатор на напрежението в дейността

по лицензиране и предоставяне на услуги за пътна помощ се оказва дружеството „Юнит Асист“ ЕООД, коронясано от АПИ по незнайно какви критерии за господар и командир на тази услуга по магистралите на родината.

Всъщност министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов повдигна завесата на тази тайна. След като обяви, че държавата се оттегля от тази неприсъща дейност и оставя услугата на конкурентния пазар, Найденов информира, че се прекратява практиката МВР да задължава авариралите шофьори да ползват само определената „държавна“ пътна помощ.

Според Найденов този монопол е създаден още от 2010 г., но се е случил постепенно. „Миналото лято, чрез вкарване на допълнителна клауза в договорите за текущ ремонт и поддръжка към АПИ и

под натиск на тогавашната Главна дирекция „Национална полиция“,

се е стигнало до тази услуга. Така АПИ, бих казал, че е била подхлъзната в неприсъща за нея дейност“, разкри той на специална пресконференция по темата.

„От миналото лято държавата е създала условия за абсолютно прикрит и таен монопол, при който има предрешен изпълнител и никой друг не е допускан до услугата „изтегляне на аварирали леко и тежкотоварни автомобили“, каза министърът.

Министърът коментира и протест на околовръстното шосе, организиран от Асоциация на собствениците на специализирана пътна помощ в България“. Найденов заяви, че след проверка в търговския регистър е установил, че

протестиращата организация не е легитимна работодателска структура,

а сдружение с частни интереси, регистрирано през октомври 2025 година.

„Малкият бизнес, който е тук в залата и е паркирал пред министерството своята специализирана техника, е смачкан. Хора с прякори се опитват да вземат софиянци за заложници и по този начин да създадат хаос, защото им е развален монополът. За цялото това протестно мероприятие, което в момента се случва на околовръстното, стои големият интерес да се отвлече вниманието на Министерство на вътрешните работи от преследване на изборните престъпления“, коментира Найденов.

Министърът подкрепи представителите на бранша, присъстващи на пресконференцията, които бяха паркирали пред ведомството специализирана техника в знак на несъгласие с така наречената безплатна пътна помощ. Пътната агенция трябва да се фокусира върху основната си дейност – строителство и поддръжка на пътища, вместо да финансира скъпоструващи услуги, които по изчисления на фирмите достигат близо 5 млн. евро на месец, бе позицията, около която се обенидиха министър Найденов и представителите на бранша.

На пресконференцията стана ясно, че от август миналата година влиза в сила закон, който позволява една частна фирма да организира и контролира извозването на аварирали автомобили в цялата страна. Данните на фирмите сочат, че

МВР е оказвало натиск на терен,

като са гонели фирми, които нямат договор с въпросната компания и са посочвали на гражданите, че има „държавна“ пътна помощ. Схемата е източвала парите на данъкоплатците, вместо тези средства да се инвестират в реално строителство на пътища.

Георги Диланов, представител на Управителния съвет на „Асоциация пътна помощ България“ свидетелства на пресконференцията, че в продължение на месеци фирмите от бранша са работили в условията на „пълен монопол“, като са били гонени и притискани от полицията чрез полицейски разпореждания. Той постави под въпрос твърденията на протестиращите на околовръстното шосе фирми за голям брой служители и техника, и призова Инспекцията по труда да провери графиците на шофьорите, техните категории и дали се спазват инструктажите за работа. Според него протестът на околовръстното е опит за връщане на старата схема.

На пресконференцията бяха представени данни от обществените поръчки за цените на услугите. Според тях, през зимния период за изтегляне на един автомобил до 500 метра сумата е 158,50 евро (без ДДС), през летния – 127,82 евро (без ДДС). Първоначалната цена от 66,38 евро е била почти удвоена след актуализация, достигайки 115,37 евро на час за автовлекач. Според оповестените разчети, загубите на държавата са огромни, като за пълна готовност на техниката за месец тя плаща близо 4,9 милиона евро (без ДДС).

В министерството, АПИ, Народното събрание и МВР вече са изпратени сигнали, отнасящи се до монополната дейност на фирмата, която е била облагодетелствана при дейността за пътна помощ. До служебния министър на вътрешните работи е изпратена и жалба за неправомерни действия на органите на реда и неизпълнение на служебните им задължения във връзка с дейността на цитираната по-горе фирма за пътна помощ.