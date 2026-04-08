Пази, Боже, сляпо магистрат да стане!

„Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи! Още една дума и ще ти съсипя живота!“. Думите са на жена при уличен конфликт до столичната Съдебна палата, в която не просто работи, а е заместник-шеф на Военно-окръжната прокуратура. Заснетата от гражданин арогантна простотия се оказа дело на Деница Иванова, шофираща скъп джип, което само по себе си говори за „гърба“ и „интегритета“ й.

Боян Георгиев публикува фактите и кадрите във „Фейсбук“. Влизал с автомобила си в еднопосочна улица, за да стигне да паркинга, за който имал абонамент. Пред входа му бил обаче пресрещнат от червен мерцедес като за мутреси, управляван в насрещното движение от прокурорката, която вместо да се върне, взела да му ръкомаха той да направи това. След като отказал и продължил напред, онази побесняла и го подпряла броня в броня. После слязла, мляскайки нещо в уста, и взела да записва номера на автомобила му.

„Тя излезе от автомобила и ми каза следното: „Бързам, дай назад, защото съм прокурор и ако продължиш да стоиш, ще видиш какво ще ти се случи!“. Тези, които ме познават, лесно могат да отгатнат как ѝ отвърнах – това още повече ядоса госпожата. Нейният отговор беше: „Още една дума и ще ти съсипя живота!“, като понечи да снима регистрационните ми табели. Която и да си, повярвай ми – ако майка ми не беше с мен в колата, щях да бъда много по-нелюбезен. Ще се радвам да се видим отново и да поговорим – убеден съм, че мога да ти обясня как работи наказателният процес и какви са функциите ти като прокурор“, разказва Георгиев.

При наличните кадри Инспекторатът към Върховната касационна прокуратура се самосезира за случая и изиска становище от Комисията по професионална етика към Военно-апелативна прокуратура за допуснато нарушение на Кодекса за етично поведение на българските прокурори и следователи. Проверката следва да установи налице ли са дисциплинарни нарушения, извършени от магистрат, като въз основа на резултатите ще бъде преценено има ли основание за търсене на дисциплинарна отговорност и предприемане на последващи действия, съобщиха от прокуратурата. Ние пък очакваме поредните виртуозни лупинги на съдебните кадровици по прикриване на безобразията в системата.