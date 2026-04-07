Полиция блокира „Илиянци“ и иззе 3600 детски играчки-менте

Столични полицаи иззеха голямо количество детски играчки-менте на известни търговски марки. Съвместните действия на Икономическа полиция-СДВР и Митница София са реализирани на територията на столичния квартал „Илиянци“, уточниха от МВР.

Специализираната полицейска операция на служители от отдел „Икономическа полиция“-СДВР и отдел “Митническо разузнаване и разследване“ в ТД „Митница София“ се провела на 4 април т.г. след получена оперативна информация за помещение, в което се съхранявали голямо количество артикули на защитени търговски марки без знанието и съгласието на маркопритежателя.

В хода на проверката служителите на реда установили голям брой кашони и пликове с детски играчки, с лого на известни търговски марки. Установен е и собственикът на стоката и ползвател на склада – мъж на 52 години.

В двете помещения на склада и от паркиран пред тях автомобил са намерени и иззети общо над 3600 детски играчки. На място е установена и специална машина за пълнене на фалшивите артикули с пух. По случая се води досъдебно производство по чл. 172Б от НК.