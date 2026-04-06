АПИ спира монопола при пътната помощ

Агенция „Пътна инфраструктура“ спира възлагането на дейности по осигуряване на 24-часова пътна помощ за леки автомобили отстрана на частни фирми. Това стана ясно по време на среща с представители на бранш „Пътна помощ“ с участието на регионалния министър Николай Найденов, според когото е необходимо да се възстанови пазарната икономика, за да може всички фирми, оказващи пътна помощ в цялата страна да работят свободно.

„Не може да има монопол при оказване на пътна помощ от определени фирми и досегашната практика трябва да бъде спряна незабавно, а фирмите, работещи в бранша трябва да се конкурират по между си. Тази дейност е била опорочена през последната година и поемам ангажимент да се възстанови правото на свободен избор на гражданите на пътя“, коментира Найденов след срещата.