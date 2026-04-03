Удар на наши митничари свали самолета на мераклиите в Нидерландия

Лекове за полова мощ, предназначени за Нидерландия, бяха хванати при проверка на митнически служители от Териториална дирекция Митница Русе.

Те задържаха при проверка на товарен автомобил количество от 553 918 таблетки и сашета лекарствени стимуланти за полова мощ, информираха от Агенция „Митници“.

На 26.03.2026 г., около 10:30 часа, в района на мост „Нова Европа“ при Видин, митнически инспектори спрели за проверка на изход от страната товарен автомобил с българска регистрация. Водачът, български гражданин, представил документи, че превозва групажна стока от България за Нидерландия.

При огледа на товара инспекторите забелязват подозрителни палети, обвити с черно фолио. След отварянето на кашон от палетите е установено, че съдържа опаковки със сексуални стимуланти. Превозното средство е съпроводено до Митническо бюро Видин за извършване на щателна митническа проверка.

При проверката са открити в товара четири палета с общо бруто тегло 2300 кг, съдържащи кашони с лекарствени стимуланти за полова мощ. Установени са общо 333 774 таблетки и 220 144 сашета сексуални стимуланти с надписи на различни търговски марки. Те са иззети и работата по случая продължава.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.