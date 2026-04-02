Янкулов очаква днес МВР да прати справката за Еврото и Русинова

Служебният правосъден министър Андрей Янкулов заяви, че очаква още днес МВР да изпрати справката, свързана с пътуванията на градския прокурор на София Емилия Русинова зад граница в компанията на Петър Петров – Пепи Еврото, за да може да се прецени дали има основания за образуване на дисциплинарно производство.

Янкулов потвърди, че от МВР са го уверили, че документът ще бъде изпратен сутринта, но е възникнал технически проблем в системите. Въпреки това министърът изрази очакване справката да бъде получена до края на днешния ден.

Министърът коментира и процедурата в прокурорската колегия относно предложението му за дисциплинарна проверка срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Коментарът му се базира на уверенията на представителя на прокурорската колегия Евгени Иванов, че въпросът първо трябва да бъде разгледан от дисциплинарната комисия, а след това да бъде внесен за решение в прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.

Според Янкулов процедурата трябва да се развие в кратки срокове. „Има елемент на спешност в цялата работа и би трябвало това да стане в много кратки срокове“, заяви той.

Законът за съдебната власт предвижда срокове за налагане на дисциплинарни наказания. Те зависят както от момента, в който евентуалното нарушение е станало публично известно, така и от датата на самото деяние.

„Има давностни срокове и те трябва да бъдат съобразени. Именно затова съм настоял да се действа спешно“, каза министърът.

По думите му за част от публично известните факти вече тече шестмесечният срок, в който може да бъде поискано дисциплинарно производство. Затова той смята, че има основания въпросът да бъде разгледан още на следващото заседание на прокурорската колегия.