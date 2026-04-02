КЕВР парира шока от новите цени на тока и парното

КЕВР публикува на интернет страницата си постъпващите ценови заявления за следващия регулаторен период на дружествата в сектор „Електроенергетика“ и в сектор „Топлоенергетика“ с обещание да не ги приеме. След получаването на всички ценови предложения КЕВР ще започне анализи на всяко едно от тях, след което ще изготви доклади, в които ще обоснове своите предложения за цени, основани на обективни икономически фактори и най-висока ефективност на дружествата.

С цел осигуряване на публичност и прозрачност, ценовите предложения на КЕВР ще бъдат обсъдени на открити заседания и обществени обсъждания с участието на всички заинтересовани страни. Заседанията ще се проведат в началото на юни, а през юли регулаторът ще приеме окончателните решения. Ангажиментът е да няма необосновано увеличение на цените на електроенергията и на топлинната енергия, като се прилага балансиран и консервативен подход с цел потребителите на услуги да бъдат предпазени от резки ценови скок.

„Практиката досега показва, че при утвърждаването на цените Комисията има ясен регулаторен подход по отношение на ценовите искания на енергийните дружества, които в редица случаи са необосновани. Водещи фактори за регулатора при ценообразуването са обективно доказаните икономически параметри, от една страна, а от друга – гарантирането на достъпност на цените за потребителите, т.е. с възможността те да ги заплащат.

Когато цените на услугите са непосилни за потребителите това не е в интерес и на самите дружества, защото те изпадат във финансови затруднения и няма да могат да функционират. По тази причина енергийните дружества следва да полагат необходимите усилия да оптимизират разходите си и по този начин да подобряват своята ефективност и пазарно присъствие. Комисията ще изпълни своята регулаторна функция и ще гарантира справедливи цени на услугите, което е нейно законово задължение„, посочва в свое становище КЕВР.