ВСС мотае дисциплинарката по скандала „Банкята“

Пленумът на Висшия съдебен съвет разиграва поредния цирк, демонстирайки обичайната изобретателност в покриването на по корупционен скандал със задкулисни зависимости. Този път под специална защита е кадровикът Йордан Стоев, записан да обсъжда с бившия главен прокурор Иван Гешев контактите с политически фигури, включително с „Бойко“ и „Банкята“. Заради тях 48 опозиционни депутати поискаха ВСС да започне дисциплинарно производство срещу Стоев, но подобно на казуса „Сарафов“ очаквано удрят на камък. Кадровиците свикаха извънредно заседание по случая, но само за да тупат топката.

Вместо да придвижат въпроса по същество, те си изсмукаха от пръстите нуждата от изготвяне на правила за провеждане на дисциплинарната процедура срещу член на съвета. Това е пълен абсурд както с оглед основните функции на ВСС като кадрови орган, така и заради наличните вече три вида правила в тази насока – за дисциплинарната дейност на всяка от двете колегии, както и за установяване на основанията за предсрочното прекратяване на мандатите на тримата големи в съдебната власт – председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. Те бяха одобрени именно във връзка с искането за освобождаване на Гешев, което е и предмет на изтеклите записи.

За подготовката на проект на правила членовете на съвета отпуснаха две седмици, а разглеждането му е насрочено за след три – на 23 април. А след гласуването на правилата Пленумът на ВСС ще трябва да се произнесе по допустимостта на искането предвид уредените в съдебния закон давностни срокове – шестмесечен за образуване на дисциплинарно производство от откриването на нарушението, но не по-късно от три години от извършването на нарушението.

В случай на нарушение, което накърнява престижа на съдебната власт, сроковете започват да текат от разгласяване на деянието извън органите на съдебната власт. И понеже Гешев огласи записа на разговора си със Стоев на 22 май 2023 г. на пресконференция, ВСС може да покрие Стоев като не образува дисциплинарка срещу него до същата дата тази година. При това няма никакви гаранции, че дори такава да започне, ще приключи с налагане на наказание, което на свой ред може да бъде обжалвано.