ВАС поряза „икономическото мнозинство“ за бордовете на столичните общински дружества

Решението на бившия областен управител на София от ГЕРБ Стефан Арсов да спре преразглеждането на решението за избор на нови ръководство на пет от ключовите общински фирми през 2024 г. е отменено от Върховния административен съд. Актът на Арсов блокира ветото на кмета Васил Терзиев върху смяната на шефовете на „Топлофикация София“, „Център за градска мобилност“, „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и „Софинвест“.

Терзиев искаше решението на т. нар. икономическо мнозинство в столичната община да бъде върнато за ново разглеждане, след като ГЕРБ, БСП, ИТН, отцепници от „Възраждане“ и Карлос Контрера от ВМРО назначиха новите бордове уж временно до избор на нови ръководства с конкурс, какъвто така и не беше обявен. Скандалът разкри поредните задкулисни договорки за инсталиране на протежета, които да обслужват съответните бизнес обръчи.

Според решението на ВАС областният управител няма право да спира подобни актове на кмета, които са му вменени по закон и са част от процедура, в която има законово правомощие да връща за ново обсъждане актове на общинския съвет и така да отложи влизането им в сила до промяна на решението или потвърждаването му. Това правомощие на кмета е предвидено изцяло в защита на обществения интерес и не може да бъде ограничавано под никаква форма и на никакво основание чрез оспорване и отмяна по реда на административния или на съдебния контрол, посочва съдът.

Така ветото на Терзиев ще трябва да бъде разгледано, но „икономическото мнозинство“ може просто да прегласува решението си за смяната на бордовете, които остават в този си „временен“ състав вече две години. Междувременно Арсов беше уволнен от служебния кабинет като областен управител, но пък цъфна на избираемо място в листата на ГЕРБ за парламентарните избори.