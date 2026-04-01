Седем души и 53 000 евро задържани в акция срещу купуването на гласове

Седем души са задържани и около 53 000 евро са иззети в операция против купуването на гласове, съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев.

В рамките на операцията са извършени претърсвания на четири адреса в с. Новачене, община Ботевград. При процесуално-следствените действия са открити и иззети три списъка и един тефтер със записани имена и суми, както и сума в размер на около 53 000 евро.

Образувани са четири бързи производства по чл. 167, ал. 3 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава, допълва Кандев.

В пъти повече са сигналите за изборни нарушения за вота на 19 април спрямо този на 27 октомври 2024 г., каза вчера пред журналисти в Пловдив служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев.